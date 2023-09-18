Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске на пожаре в пятиэтажке спасли 19 человек с применением спасательных устройств. Сообщение о возгорании в Бежицком районе на переулке Камвольном на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 18 сентября в 15:58. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызова выезжали пожарноспасательные расчеты на двух пожарных машинах. Установили, что горит квартира на втором этаже пятиэтажного дома.

- На тушении работали три звена газодымозащитной службы, были поданы два пожарных ручных ствола, - рассказали в МЧС. - Пожар локализован в 16:13,открытое горение ликвидировано в 16:27.

Во время ЧП пострадали два человека. Причину пожара устанавливают специалисты.