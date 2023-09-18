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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:05

В Брянске детские библиотеки отметили День города

Горожане участвовали в праздничной программе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске детские библиотеки отметили День города. Яркую праздничную программу провели в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска 17 сентября. Горожане участвовали в праздничном мероприятии под названием «Брянск — ты наше вдохновенье!». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Работали пять интерактивных площадок, на которых прошел праздничный квест «Библиотечные гонки». Его посвятили деятельности детских библиотек. Команды-участницы выполняли различные здания: от викторины о достопримечательностях города до сборки автомата Калашникова на время.

Все справились с испытаниями отлично. А главным призом для участников квеста стало посещение виртуальной фотозоны, созданной с помощью хромакея.

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