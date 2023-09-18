В Брянском районе автомобилистка на иномарке не уступила дорогу и разбила голову. ДТП произошло 17 сентября в десятом часу вечера на 151 километре дороги Орел-Брянск – Смоленск-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 31-летняя автомобилистка за рулем «Рено Логан» ехала со стороны Сельцо. Она проигнорировала знак «Уступите дорогу» и врезалась в автомобиль «Ссанг Йонг» под управлением 63-летнего водителя. Он ехал по дороге Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь.

- В ДТП автомобилистка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лба, ушиб шейного отдела позвоночника, - говорят в Госавтоинспекции.

Оба водителя были трезвыми. На колесах автомобилей установлены шины, не соответствующие требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.