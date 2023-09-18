В Брянске при столкновении двух иномарок пострадал 49-летний водитель. ДТП произошло 17 сентября около трех часов дня на улице Малыгина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-лентий водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал по улице 3-го Июля со стороны улицы Красина в направлении улицы Малыгина. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Ниссан Альмера». Им управлял 49-летний мужчина. Он ехал по улице Малыгина со стороны улицы Дуки.

- В ДТП 49-летний водитель «Нисан Альмера» получил склальпированную рану лобно-теменной области, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.