Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянске ищут 75-летнего Александра Цыганкова. Мужчина пропал в областном центре 15 сентября. Он вышел на прогулку и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в комбинированную куртку хаки с бежевым, синие джинсы, черные кроссовки, темно-серую кепку. С собой у мужчины была трость.

Он дезориентирован.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Цыганкова, просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.