Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области отремонтировали региональную дорогу Унеча-Робчик. В порядок привели 9,328 километра магистрали. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ремонт закончили раньше, хотя планировали к концу ноября этого года. Подрядчик выполнил устройство основания, сделал укладку асфальтобетонного покрытия, нанес разметку, укрепил обочины, установил два остановочных павильона и новые дорожные знаки.

- Ремонт проводили в соответствии с государственной программой «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области.