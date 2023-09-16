Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Дятьковском районе прокуратура потребовала привести в порядок детскую площадку. Надзорное ведомство провело проверку детской игровой площадки в селе Слободища. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Бярнской области.

- Установили, что в селе Слободища Дятьковского района вблизи многоквартирных домов №8 и №25 по улице Гагарина расположена детская игровая площадка с элементами игрового оборудования, техническое состояние которого представляет опасность жизни и здоровью детей, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура подала иск в суд с требованием заставить Слободищенскую сельскую администрацию привести детскую игровую площадку в порядок.

Иск находится на рассмотрении.