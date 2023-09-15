В Брянской области наркосбытчика на два года отправили в колонию. Фигурантом уголовного дела по статье «Незаконный сбыт наркотического средства»стал житель Унечского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что мужчина в январе этого года в Почепе, предварительно договорившись, незаконно сбыл за 800 рублей местному жителю 0,108 грамм наркотика.

- Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.