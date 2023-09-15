Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе при столкновении двух легковушек пострадал 36-летний водитель. ДТП произошло 14 сентября около девяти часов утра на дороге Жуковка-Косилово. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летняя автомобилистка за рулем ВАЗ-21093 ехала в сторону Жуковки. Она отвлеклась от управления машиной – по ее словам, искала мобильный телефон. Из-за чего автомобиль выскочил на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21112. Им управлял 36-летний мужчина.

- В ДТП водитель ВАЗ-21112 получил перелом правой ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.