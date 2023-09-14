В Брянске 28-летний велосипедист угодил пол колеса легковушки. ДТП произошло 13 сентября около часа дня на улице 3-го Разина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летняя автомобилистка за рулем «Лады Веста» ехала по улице 3-го Разина со стороны улицы Чичерина в направлении улицы Профсоюзов. Она сбила 28-летнего велосипедиста. Тот ехал в сторону улицы Чичерина и выскочил на полосу встречного движения.

- Мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Велосипед пострадавшего черного цвета, на нем нет тормозов и звукового сигнала, а также нет светоотражателей.