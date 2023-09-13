В Брянской области арендатора лесного участка наказали за вырубку 29 деревьев

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области арендатор лесного участка наказали за вырубку 29 деревьев. Их уничтожили за четыре незаконных рубки. Ущерб превысил 485 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Данный участок в Суражском районе передали в аренду в 2019-2021 годах. По договору арендатор обязан был охранять участок от незаконных рубок. Но он допустил вырубку деревьев. Возмещать ущерб он также не пытался.

- В адрес арендатора лесного фонда вносили представление об устранении нарушений законодательства, однако действенных мер принято не было, - говорят в прокуратуре.

Прокуратура подала в суд исковое заявление о взыскании с арендатора лесного фонда причиненного ущерба.

- Суд обязал арендатора лесного фонда посадить 400 сосен до 1 декабря 2023 года, - говорят в надзорном ведомстве.

После вмешательства надзорного ведомства лесопользователь высадил 450 сосен.