Открыта регистрация на участие в онлайн-хакатоне MORE.Tech 5.0

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

С 13 по 15 октября пройдет пятый ежегодный хакатон MORE.Tech 5.0 с общим призовым фондом 1,1 млн рублей. Регистрация уже открыта и продлится до 10 октября включительно. Организатор хакатона – банк ВТБ.

В этом году хакатон включает в себя два трека: WEB+MOBILE и METAVERSE. В течение 40 часов командам предстоит решить одну из двух задач: разработать сервис для подбора оптимального банковского отделения или разработать элементы виртуального пространства и сценарии взаимодействия пользователей с цифровыми продуктами и сервисами банка.

Призовой фонд в размере 1,1 млн рублей разделят между собой шесть команд, которые представят лучшие решения.

В рамках мероприятия участников ждут митапы со специалистами, мастер-классы по презентации решений, нетворкинг и ряд других активностей. Участие в хакатоне может быть интересно как студентам и выпускникам старше 18 лет, начинающим карьеру в ИТ, так и специалистам с опытом работы: разработчикам, дизайнерам, аналитикам.

«Проведение хакатонов — отличная практика привлечения новых идей и профессионального развития молодых ИТ-специалистов. В прошлом году в соревновании приняло участие рекордное количество разработчиков — более 800 человек со всей России. Мы сегодня активно исследуем самые разные, в том числе, прорывные технологии, которые обладают потенциалом для трансформации клиентского пути. Мы рады делиться с молодыми специалистами накопленным опытом работы с технологиями и разработкой инновационных продуктов и сервисов», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ.

Заявки могут подать команды из 2-5 человек или отдельные участники. При индивидуальной регистрации можно создать новую команду или присоединиться к уже существующей.