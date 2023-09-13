В Брянске ГАЗель врезалась в легковушку. ДТП произошло 12 сентября около двух часов дня на улице Ульянова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «ГАЗель Некст» ехал по крайней левой полосе со стороны улицы 22-го Съезда КПСС в направлении улицы Бурова. Поворачивая налево, он не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина», за рулем которого была 52-летняя женщина. Она двигалась по главной дороге во встречном направлении.

- В ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» получила ушиб грудной клетки и перелом грудины, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.