Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске отправили в колонию двоих наркокурьеров из Ставрополья. Приговор Бежицкого районного суда выслушали 36-летий и 20-летний жители Ставропольского края. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в марте этого года участники банды приехали в Брянск для того, чтобы бесконтактно сбыть наркозависимым людям синтетический наркотик. Наркосбытчики получили партию массой больше 300 грамм. После того, как они сделали первую «закладку», их задержали полицейские. Наркотики изъяли.

В суде злоумышленники признали свою вину. Выяснили, что мужчина был раньше неоднократно судим. В его действиях есть опасный рецидив преступлений.

- Суд приговорил ранее судимого мужчину к девяти годам лишения свободы, а его спутницу – к семи годам и шести месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.