Дело бывшего начальника отдела брянского онкодиспансера передали в суд

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Уголовное дело о получении взяток бывшего начальника отдела Брянского областного онкологического диспансера передали в суд. Расследование завершили. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что с сентября 2001 года по октябрь 2022 женщина, занимая должность начальника отдела закупок онкологического диспансера, находясь в Брянске, получила через посредника от коммерческой организации Москвы взятки в больше 350 тысяч рублей. Незаконное «денежное вознаграждение» полагалось за обеспечение заключения прямых договоров поставок лекарственных препаратов без проведения торгов.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

- Расследование завершили, а материалы уголовного направили в суд для рассмотрения, - говорят в Следственном комитете. - Уголовное дело в отношении посредника еще находится в производстве следователя.