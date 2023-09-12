В Советском районе Брянска из-за футбольного матча ограничат движение и парковку транспорта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска из-за футбольного матча на стадионе «Динамо» ограничат движение и парковку транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Движение и парковку транспорта ограничат по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

- Исключение сделают для транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске, - говорят в мэрии города.

Ограничения вводят в связи с проведением футбольного матча в рамках третьего этапа Пути регионов FONBET Кубка России по футболу 2023/24. «Динамо-Брянск» сыграет с ФК «Калуга». Начало - в 18:00.

Ограничения движения и парковки транспорта действуют в дни проведения домашних матчей на стадионе «Динамо» с 8:00: 17 сентября, 8 и 22 октября, 5 ноября.

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