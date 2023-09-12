Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске двоих москвичей осудили за мошенничество. Фигурантами уголовного дела стали 18-летний и 27-летний участники банды. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде доказали, что в ноябре 2022 года они приехали из Москвы в Брянск, чтобы похищать деньги у престарелых жителей областного центра и Брянского района. За это время обманным путем они похитили у шести престарелых жителей Бежицкого, Фокинского, Советского районов Брянска и Брянского района деньги на общую сумму 665 тысяч рублей.

- Деньги потерпевшие передали после телефонных разговоров с сообщниками фигурантов, которые сообщили недостоверные сведения о том, что их родственники и знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, а денежные средства необходимы для их освобождения от уголовной ответственности, - рассказали в прокуратуре.

При задержании у злоумышленников изъяли больше 345 тысяч рублей, которые они еще раньше получили от потерпевших.

-Суд приговорил каждого из задержанных к трем годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.