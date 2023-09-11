В Брянске прокуратура аннулировала фиктивное отцовство

В Бежицком районе Брянска прокуратура аннулировала фиктивное отцовство. Иностранец «стал отцом» для несовершеннолетнего ребенка для того, чтобы получить разрешительные документы, дающие право пребывания на территории России и получения гражданства РФ. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Надзорное ведомство провело проверку.

- Установили, что в 2022 году мать несовершеннолетнего передала через своего знакомого документы на ребенка, с использованием которых впоследствии в Смоленске в отношении него было установлено отцовство иностранного гражданина, - рассказали в прокуратуре. - При этом родительские обязанности мужчина не исполнял и не имел намерения содержать и воспитывать ребенка.

Прокуратура установила признаки фиктивности и подала в суд иск с требованием признать недействительным факта установления отцовства и аннулировании актовой записи органа ЗАГС.

- Суд удовлетворил требования прокуратуры, - говорят в надзорном ведомстве. – Решение суда в законную силу не вступило.