Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы почтили память Героя России Андрея Зайцева. Военнослужащие и сотрудники управления Росгваридии по Брянской области побывали у могилы героя. Они почтили его паять минутой молчания и к надгробию возложили цветы. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- Наш долг всегда помнить о наших ребятах, которые ценой жизни выполнили свой воинский долг до конца, - сказал капитан Аршалуйс Нахатакян. - На примере их героических поступков, мужества и отваги мы воспитываем сегодняшнее поколение и учим их патриотизму и любви к своей Родине. Их подвиги - это пример стойкости, мужества и чести для воинов, которые сегодня выполняют служебно-боевые задачи во время специальной военной операции.

Также в управлении во время построения личного состава прошел ритуал памяти. Вспомнили всех, кто погиб, выполняя свой воинский и служебный долг. Среди них прозвучало и имя Героя России Андрея Зайцева. Их память почтили минутой молчания.

Напомним, военнослужащий внутренних войск Герой России рядовой

Андрей Зайцев погиб 10 сентября 1999 года при выполнении боевого задания в Северо-Кавказском регионе.

Он вез на машине боеприпасы. Взвод попал под обстрел. Из-под обстрела Андрей Зайцев вынес сослуживца. Сам же продолжал отбиваться от врагов. Когда закончились патроны, а боевики были совсем рядом, Андрей подорвал себя и их гранатами.

Бойцу посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Его навечно зачислили в списки личного состава части.