Библиотека в брянских Белых Берегах встретила 100-летие

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Библиотека в брянских Белых Берегах встретила 100-летний юбилей. Торжество по этому случаю проведут 12 сентября в полдень в общедоступной библиотеке №9. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Библиотека носит имя писателя Николая Родичева. Сто лет назад она была всего лишь избой-читальней, с фондом в 632 книги.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На юбилей соберутся коллеги, читатели, партнеры. Гости смогут узнать историю библиотеки, увидеть фильм о ней.

- К слову, в октябре еще одно учреждение отметит вековой юбилей - это общедоступная библиотека №8, - рассказали в мэрии города. - Также в ближайшее время состоится открытие модельной библиотеки №1 имени Л.И. Добычина, которая отмечает в этом году свое 80-летие.

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