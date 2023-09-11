Рынок привлеченных средств в России покажет рекордный рост за 8 лет

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В 2023 году рынок привлеченных средств в России увеличится на 19% и приблизится к 43,5 трлн рублей. Это будет рекордным результатом с 2015 года. Таковы прогнозы экспертов ВТБ.

«Рынок привлечения в этом году развивается рекордными темпами – к исторической отметке в 40 трлн рублей он приблизился еще летом, хотя изначально это ожидалось только к концу года. С учетом повышения ставок по вкладам и накопительным счетам он продолжит свой рост еще активнее. Если в первом полугодии рынок вырос на 2,66 трлн рублей, то во втором мы ожидаем уже 4,19 трлн прироста. В итоге к концу года общий портфель привлеченных средств достигнет 43,5 трлн рублей, что станет для нашей страны рекордом за последние 8 лет. Мы планируем расти быстрее рынка и намерены увеличить свой портфель сбережений физлиц в пределах 24%. Повышенные ставки по сберегательным продуктам сейчас однозначно говорят о том, что на российском финансовом рынке наступило время вкладчика», – заявила Наталья Тучкова, об этом в рамках ВЭФ-2023 сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Значительным стимулом для дополнительного притока средств населения в банки стало улучшение доходности по сберегательным продуктам вслед за резким изменением ключевой ставки, которая с конца июля выросла на 4,5 пп. В новых условиях основным спросом клиентов будут пользоваться краткосрочные инструменты, по которым сейчас предлагаются наиболее высокие ставки. По оценке экспертов в случае дальнейшего повышения ключевой ставки доля коротких вкладов сроком до трех месяцев продолжит расти.

На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян выступают инструменты в отечественной валюте. Объем депозитов в «недружественных» валютах продолжает снижаться. Помимо рублей, долю доллара и евро замещают так называемые «мягкие» валюты – прежде всего, китайский юань.