Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Жительница Брянского района в надеже быстрого заработка лишилась 701 тысячи рублей. С предложением 64-летний пенсионерке позвонил якобы «сотрудника крупной организации». По его совету женщина инвестировала свои сбережения в указанной сумме. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Получив деньги, собеседник больше на связь не вышел. Женщина. Конечно же, обещанной прибыли не получила. Деньгт ей тоже никто не вернул обратно.

По такой же схеме телефонные мошенники выманили приличные суммы денег у двоих жителей Брянска и жителя Суражского района. В руки злоумышленников обманутые люди направили 200, 155 и 475 тысяч рублей.

На удочку телефонных мошенников попался и 23-летний житель Володарского района Брянска. Написавший ему в популярном мессенджере родственник попросил ненадолго одолжить 54 тысячи рублей. Молодой человек перевел на указанный счет эту сумму. Позже он узнал, что аккаунт родственника взломали. В такой же ситуации оказалась и 49-летняя жительница Советского района. Она перевела мошенникам 25 тысяч рублей.

А 62-летнюю жительницу Клинцовского района телефонным мошенника удалось обмануть с помощью сообщения по телефону о том, что ее родственника задержали за совершенное преступление, но ситуацию еще можно «урегулировать» определенной денежной суммой. Желая помочь близкому человеку, женщина перевела на указанный счет 80 тысяч рублей. Лишь через некоторое время она поняла, что попалась на уловки злоумышленников.

А еще благодаря промыслам телефонных мошенников, за минувшую неделю 15 жителей Брянской области, желавшие приобрести или продать автомобильные запчасти, строительные материалы, бытовую технику и иные товары, а также искавшие услуги специалистов в различных сферах деятельности, лишились 596 тысяч рублей.

Свою лепту в обман жителей Брянщины внесли и лжебанкиры. Они нередко звонят и предлагают собеседнику перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда мошенники просят сфотографировать и прислать QR-код, который расположен на экране банкомата, чтобы в дальнейшем при помощи банковского приложения завладеть чужими сбережениями. Таким образом, со счетов 18 обманутых брянцев пропали 14 023 000 рублей.