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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 15:11

Над промышленным объектом в Брянске сбили беспилотник

В результате инцидента никто не пострадал, огнеборцы тушат возгорание
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Телеграм-канал брянского губернатора Александра Богомаза

Фото: Телеграм-канал брянского губернатора Александра Богомаза

Сегодня, 8 сентября, украинские террористы совершили очередную попытку атаковать Брянск с воздуха. Целью беспилотника ВСУ снова стал промышленный объект. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

Летательный аппарат был подавлен российской стороной с помощью РЭБ. Однако обломки упали в административный корпус. В здании произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

К месту инцидента оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Огнеборцы заняты тушением возгорания.