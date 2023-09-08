Над промышленным объектом в Брянске сбили беспилотник

Фото: Телеграм-канал брянского губернатора Александра Богомаза

Сегодня, 8 сентября, украинские террористы совершили очередную попытку атаковать Брянск с воздуха. Целью беспилотника ВСУ снова стал промышленный объект. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

Летательный аппарат был подавлен российской стороной с помощью РЭБ. Однако обломки упали в административный корпус. В здании произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

К месту инцидента оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Огнеборцы заняты тушением возгорания.