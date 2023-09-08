На маршруте №19 брянского автобуса появится еще один рейс

Фото: мэрия

Первый день работы автобуса №19 по обновлённому расписанию показал, что необходимо ещё скорректировать работу маршрута в вечернее время. Об этом просили пассажиры, уточняют городские власти.

ЭС 7 сентября транспортники ввели дополнительный поздний рейс — от «Гипермаркета 2 х 2» он стал отправляться в 20:05, от «Бордовичского водозабора — в 20:38эс - говорят в мэрии.

В первый же день жители попросили сделать ещё один поздний рейс, и автопредприятие пошло им навстречу. Теперь последний автобус будет отходить от гипермаркета в 20.30, а из посёлка — в 21.01, и следовать до «Бежицкого хлебокомбината».