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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:44

На маршруте №19 брянского автобуса появится еще один рейс

Добавить рейс просили пассажиры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: мэрия

Фото: мэрия

Первый день работы автобуса №19 по обновлённому расписанию показал, что необходимо ещё скорректировать работу маршрута в вечернее время. Об этом просили пассажиры, уточняют городские власти.

ЭС 7 сентября транспортники ввели дополнительный поздний рейс — от «Гипермаркета 2 х 2» он стал отправляться в 20:05, от «Бордовичского водозабора — в 20:38эс - говорят в мэрии.

В первый же день жители попросили сделать ещё один поздний рейс, и автопредприятие пошло им навстречу. Теперь последний автобус будет отходить от гипермаркета в 20.30, а из посёлка — в 21.01, и следовать до «Бежицкого хлебокомбината».