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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 12:07

Сообщение о минировании брянского педколледжа оказалось ложным

На время проведения проверки все студенты и педагогический состав были эвакуированы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Брянская городская Администрация

Фото: Брянская городская Администрация

Сегодня на электронную почту Брянского профессионально-педагогического колледжа пришло письмо о заминировании учебного заведения.

«Сотрудники колледжа сразу же сообщили об этом оперативному дежурному единой городской диспетчерской службы. На указанный адрес оперативно прибыли все службы жизнеобеспечения», - уточнили в мэрии.

На время проведения проверки все студенты и педагогический состав были эвакуированы. По информации дежурного РОВД Бежицкого района по городу Брянску, объект проверен, взрывоопасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным.