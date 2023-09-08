Брянские власти просят не публиковать информацию об объектах, атакованных дронами ВСУ

Фото: Брянская городская Администрация

Брянские власти обратились к жителям региона и настоятельно рекомендовали не публиковать фото и видео, а также адреса и название объектов, которые пострадали от украинских террористов.

«Не распространяйте адреса и наименования мест обстрела на территории Брянска. Ваша информация сокращает возможность препятствовать терроризму. По фото и видео беспилотников можно определить место нахождения, запуска или траекторию полёта», - говорят власти.

Горожан просят исключить из медийного поля сведения, по которым можно судить о критически важных объектах Брянска, позволяющих идентифицировать место их нахождения и результаты атаки. Распространение такой информации влияет на обеспечение безопасности города.