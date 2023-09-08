Украинский беспилотник атаковал брянское предприятие

Фото: Администрация Брянской области.

В ночь на 8 сентября губернатор Александр Богомаз сообщил подробности воздушной атаки на промышленный объект в Брянске.

Предприятие атаковал украинский беспилотник. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА удалось подавить, однако дрон рухнул на административное здание. Начался пожар.

С огнем боролись 12 единиц техники и более 40 человек личного состава ГУ МЧС России по Брянской области. Пожар был ликвидирован.

В ночь на 8 сентября губернатор Александр Богомаз сообщил подробности воздушной атаки на промышленный объект в Брянске.