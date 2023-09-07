Второй БПЛА сбили над железнодорожным вокзалом в Брянске

Фото: Телеграм-канал брянского губернатора Александра Богомаза

Второй раз за сутки ВСУ пытались атаковать с воздуха железнодорожный вокзал в Брянске. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, украинские террористы запустили очередной беспилотник самолетного типа. Силами РЭБ летательный аппарат удалось подавить. БПЛА рухнул в черте железнодорожного полотна вокзала Брянск I.

К счастью, никто не пострадал. Также обошлось без повреждений. На месте инцидента работают представители экстренных служб.