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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:57

Второй БПЛА сбили над железнодорожным вокзалом в Брянске

В результате инцидента никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Телеграм-канал брянского губернатора Александра Богомаза

Фото: Телеграм-канал брянского губернатора Александра Богомаза

Второй раз за сутки ВСУ пытались атаковать с воздуха железнодорожный вокзал в Брянске. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, украинские террористы запустили очередной беспилотник самолетного типа. Силами РЭБ летательный аппарат удалось подавить. БПЛА рухнул в черте железнодорожного полотна вокзала Брянск I.

К счастью, никто не пострадал. Также обошлось без повреждений. На месте инцидента работают представители экстренных служб.