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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:56

В Советском районе Брянске завершился ремонт двух дворов

Благоустройство проходило по программе «Формирование комфортной городской среды»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Брянская городская администрация

Фото: Брянская городская администрация

В Советском районе Брянска завершилось благоустройство двух дворов. Речь идет о территории между многоквартирных домов 37 и 37А по улице Фокина и зоне, объединяющей дома 40 и 42 по улице Октябрьской.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, капремонт проходил по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Теперь в обновленных дворах появились новые скамейки, детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, а также заасфальтированные дорожки с бордюрами и современное освещение.

Следует добавить, что подрядчики пошли навстречу пожеланиям жильцов. Во дворе на Фокина поставили сушилки для белья и огородили клумбы. А по улице Октябрьской строители обустроили альпийскую горку с автоматическим поливом растений.