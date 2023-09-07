Двое иностранцев дожидаются суда в Брянской области

Фото: УМВД России по Брянской области

В Брянской области перед судом предстанут двое молодых граждан ближнего зарубежья. Они проходят обвиняемыми по делу о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Фигуранты по указанию анонимного работодателя размещали «закладки» с психотропными веществами. При этом география их преступной деятельности распространялась на территории нескольких российских регионов - Брянщины, Подмосковья и Липецкой области.

Однако довести замысел до конца злоумышленникам не удалось. Их задержали. В ходе задержания было изъято больше 60 граммов метадона. До суда подозреваемые содержатся под стражей.

К настоящему времени уголовное дело направлено в Клинцовский городской суд.