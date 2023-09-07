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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 12:26

Две женщины пострадали в жесткой аварии в Дятьково

ДТП случилось в обеденное время 6 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: ГИБДД по Брянской области

Фото: ГИБДД по Брянской области

Две женщины пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 6 сентября в городе Дятьково Брянской области. 47-летняя женщина ехала на Renault Logan по улице Фокина и, поворачивая налево, не пропустила двигавшийся навстречу автомобиль Mazda 3, за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате столкновения повреждения получили пассажирки Renault 41 и 46 лет. 46-летнюю женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.