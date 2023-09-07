На улице Дуки в Брянске избавились от жуткой ямы

Фото: Брянская городская Администрация

7 августа во время ливня на улице Дуки провалилась женщина с зонтом. Оказалось, сняли асфальт и вырыли яму специалисты газовой службы. Далее ветер и вода во время грозы сорвали ограждающую сигнальную ленту.

«Уже на следующий день после случившегося виновники происшествия извинились перед девушкой. По завершению работ на улице Дуки, газовики заключили договор с дорожным управлением города Брянска. Его специалисты уложили новый асфальт. Теперь это место безопасно и для и пешеходов, и для машин», - рассказали в мэрии.