Власти рассказали про повреждения после сбитого над Брянском БПЛА

Фото: администрация Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о последствиях новой воздушной атаки на Брянск. Силы ПВО уничтожили над областным центром беспилотный летательный аппарат.

Обломки БПЛА частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальную площадь и несколько автомобилей, уточнил глава региона.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Сразу после сообщения об уничтожении дрона в столице региона Александр Богомаз рассказал: «Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны РФ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет».