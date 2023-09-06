Брянская полиция задержала серийного магазинного вора

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В Брянске задержали серийного вора, который повадился в магазины самообслуживания. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

37-летний житель Жуковки с незавидной регулярностью стал приезжать в областной центр за покупками. Однако не весь товар оплачивался. В пакет мужчина складывал дорогие продукты и средства гигиены, а на кассу открыто нес дешевый товар. В дальнейшем похищенные деликатесы фигурант продавал.

Стражи порядка пресекли преступную деятельность «предприимчивого» гражданина. Выяснилось, что он совершил шесть эпизодов на сумму около 30 тысяч рублей. Дальнейшая судьба злоумышленника решится в суде. В настоящее время в отношении него заведено уголовное дело по статье «Кража».