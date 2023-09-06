На Славянском мосту в Брянске заливают бетоном последний ростверк

Фото: Брянская городская администрация.

Строители Славянского моста начали важный этап: бетоном заливают ростверк последней для этого сооружения шестой русловой опоры.

Бетон для ростверка на площадку привезли 5 сентября. Всего в этот день строители залили 137 кубометров. Работы продолжили сегодня. Планируется залить еще около 70 кубометров бетона.

Когда будет залита опора, начнут укладывать балки, которые соединят два берега реки, уточнили в мэрии. Длина Славянского моста составляет 270 метров. Строительство ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Строители Славянского моста начали важный этап: бетоном заливают ростверк последней для этого сооружения шестой русловой опоры.

Бетон для ростверка на площадку привезли 5 сентября. Всего в этот день строители залили 137 кубометров. Работы продолжили сегодня. Планируется залить еще около 70 кубометров бетона.

Когда будет залита опора, начнут укладывать балки, которые соединят два берега реки, уточнили в мэрии. Длина Славянского моста составляет 270 метров. Строительство ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».