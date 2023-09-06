19 медучреждений Брянщины отремонтируют в 2023 году

Фото: депздрав Брянской области

В 2023 году в Брянской области капитально отремонтируют 19 лечебных учреждений - 17 ФАПов и две районные поликлиники. 32 организации региона получат 347 единиц медицинского оборудования. В распоряжение медиков также передадут 18 автомобилей.

Об этом сообщили на совещании в областном правительстве, посвященном ходу реализации национального проекта «Здравоохранение». В рамках нацпроекта на территории области проводятся мероприятия по восьми региональным программам, уточнил директор департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

В целом в 2023 году из средств областного и федерального бюджетов на реорганизацию и оснащение местного здравоохранения выделено более 2,9 миллиарда рублей.