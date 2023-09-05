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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:26

Брянских школьников начальных классов обеспечили бесплатным питанием

Родители контролируют качество приготовленных блюд и участвуют в формировании меню
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Пресс-служба городской администрации Брянска

Фото: Пресс-служба городской администрации Брянска

Учащиеся начального звена в Брянске обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что за качеством приготовленных блюд следят родители школьников. Для всех младшеклассников предусмотрено единое 15-дневное меню. Дети, обучающиеся в первую смену, получают завтрак, вторая смена - обед. Такое решение основано на рекомендациях Роспотребнадзора.

Двухразовым питанием обеспечены учащиеся с ОВЗ. Ребятам из малообеспеченных семей и ученикам, родители которых стали участниками спецоперации, оказывается дополнительная поддержка. Наряду с этим, предусматривается денежная компенсация для школьников, обучающихся дома по состоянию здоровья.

Следует добавить, что в течение первого полугодия нынешнего года на питание школьников потрачено свыше 192 миллионов рублей. Средства поступили из консолидированного бюджета.