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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:00

До 10 сентября в разных районах Брянска запланировано отключение электричества

Подробный график опубликован на сайте «БрянскЭлектро»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

С 4 по 10 сентября в Брянске запланированы временные отключения электричества, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения подачи электроэнергии связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на сетях и объектах электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, объяснили в мэрии.

График возможных отключений можно найти на сайте компании «БрянскЭлектро». В нем указаны более 400 адресов во всех районах областного центра.