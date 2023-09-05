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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 9:54

Бизнесмена из Брянска будут судить за махинации с налогами

Он предоставил недостоверные сведения в налоговые органы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

Сотрудники следственного управления СКР по Брянской области завершили расследование уголовного дела по обвинению руководителя одного из предприятий региона в совершении преступлений, связанных с возмещением НДС. Бизнесмен при предоставлении в налоговые органы деклараций по налогу на добавленную стоимость указал в них недостоверные сведения, занизив фактическую стоимость транспортных средств, проданных предприятием. Следователи доказали пять эпизодов, произошедших с 2018 по 2021 год. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Преступление выявили оперативные сотрудники регионального УМВД, уточнили в следкоме. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. К настоящему времени обвиняемый возместил ущерб в полном объеме, добавили в СУ СКР.