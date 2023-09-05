Спасатели помогли пострадавшему выбраться из авто под Брянском

Фото: МЧС по Брянской области

В понедельник, 4 сентября, сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области приняли участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Информация о ДТП в Навлинском районе поступила от очевидцев после 21:00. Звонившие сообщили, что вблизи деревни Селище на дороге местного значения столкнулись три легковых автомобиля.

На место вызова были направлены пожарно-спасательные расчёты ПСЧ-31. Спасатели деблокировали зажатых в машинах людей. В результате аварии есть пострадавший.