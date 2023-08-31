В Брянском посёлке Большое Полпино капитально отремонтируют улицу Объездную

Фото: администрация Брянска

В посёлке Большое Полпино в Брянской области капитально отремонтируют улицу Объездную. Участок работ — от развязки под путепроводом станции «Полпинская» до улицы Кирпичной. Протяженность — 1,5 км, сообщили в городской администрации.

На этой улице в Володарском районе обновляют асфальтобетонное покрытие, ремонтируют тротуары, устанавливают новое освещение, обустраивают водоотвод. Здесь появятся новые светофорные объекты, остановочный павильон, дорожные знаки, нанесут разметку.

«Подрядная организация «СпектрБрянскСтрой» выполняет работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Капремонт улицы Объездной завершится в этом году», - уточнили в мэрии.