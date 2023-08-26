В Брянской области простились с погибшим в СВО Александром Шамраем

Фото: "Подслушано Дятьково", vk.com.

В брянском Фокино простились с погибшим во время специальной военной операции на Украине Александром Шамраем. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Боец погиб при исполнении служебного долга.

- Александр оставил в наших сердцах яркий след своим храбрым духом, - пишет автор поста. - Он был храбрее любых слов о мужестве, настоящим другом…. Он рисковал своей жизнью, прикрывал своих ребят и делал это без колебаний и страха.

Боец для всех родных, знакомых и сослуживцев навсегда останется воплощением человечности. Отвагу и самоотверженность Александра будут помнить всегда.