В брянском Почепе 15-летний мопедист сбил пешехода. ДТП произошло 25 августа около половины десятого вечера на улице Овражной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 15-летний водитель мопеда «Альфа» ехал со стороны улицы Мглинской в направлении улицы Леси Украинки. Он сбил 26-летнего пешехода, который попутно двигался по правому краю дороги.

- В ДТП пешеход получил ушибленную рану лба, ушиб носа, носовое кровотечение, ссадину подбородка, ушиб ноги и подозрение на сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавший от госпитализации отказался. Ему назначили лечение и отпустили домой.

У несовершеннолетнего мопедиста не было водительских прав. Школьник и пострадавший пешеход были трезвыми.