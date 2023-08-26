Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 августа 2023 9:34

В брянском Почепе 15-летний мопедист сбил пешехода

Подросток на мопеде ехал без водительских прав
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Почепе 15-летний мопедист сбил пешехода. ДТП произошло 25 августа около половины десятого вечера на улице Овражной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 15-летний водитель мопеда «Альфа» ехал со стороны улицы Мглинской в направлении улицы Леси Украинки. Он сбил 26-летнего пешехода, который попутно двигался по правому краю дороги.

- В ДТП пешеход получил ушибленную рану лба, ушиб носа, носовое кровотечение, ссадину подбородка, ушиб ноги и подозрение на сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавший от госпитализации отказался. Ему назначили лечение и отпустили домой.

У несовершеннолетнего мопедиста не было водительских прав. Школьник и пострадавший пешеход были трезвыми.