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НовостиПроисшествия24 августа 2023 8:55

В Брянске 75-летняя пенсионерка угодила под колеса легковушки

ДТП произошло по улице Ново-Советской, во дворе дома
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 75-летняя пенсионерка угодила под колеса легковушки. ДТП произошло 23 августа около четырех часов дня по улице Ново-Советской во дворе дома 87/19. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летняя автомобилистка за рулем «Лады Гранты» двигалась задним ходом и сбила 75-летнюю женщину, которая шла по двору сзади машины справа налево по ходу движения.

- Пенсионерка получила перелом плеча и ссадину на носу, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.