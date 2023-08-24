Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 75-летняя пенсионерка угодила под колеса легковушки. ДТП произошло 23 августа около четырех часов дня по улице Ново-Советской во дворе дома 87/19. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летняя автомобилистка за рулем «Лады Гранты» двигалась задним ходом и сбила 75-летнюю женщину, которая шла по двору сзади машины справа налево по ходу движения.

- Пенсионерка получила перелом плеча и ссадину на носу, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.