В Навлинском районе 51-летний мужчина угодил под колеса фуры. ДТП произошло 22 августа около половины одиннадцатого вечера на 390 километре дороги М3 Украина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля МАЗ 4371 ехал в сторону Киева. Он сбил идущего по краю дороги 51-летнего пешехода.

- В ДТП мужчина получил перлом левой ноги,- говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Пострадавший был трезвым. На нем была темная одежда без световозвращающих элементов.