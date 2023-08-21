Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 15:28

Полмиллиона рублей "инвестировала" в мошенников жительница Брянска

Женщина не дождалась прибыли и не сумела вернуть потраченное
Юлия ИВАНОВА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

На минувшей неделе доверчивые жители Брянщины пополнили счета онлайн-мошенников на 9,6 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на хитрые уловки попались 36 человек.

В числе потерпевших оказалась 44-летняя женщина из Бежицкого района областного центра. Неизвестный «сотрудник крупной организации» озвучил настолько заманчивое предложение, что отказаться от него не представлялось возможным. Тем более советы собеседника по поводу быстрого заработка на тот момент показались действенными.

Недолго думая, женщина последовала рекомендациям «эксперта» и решилась «инвестировать» в выгодный бизнес 463 тысячи рублей. Однако обещанной прибыли она не дождалась. После перечисления средств собеседник перестал реагировать на звонки. Вернуть деньги потерпевшая также не сумела.

Полиция выясняет обстоятельства этого и других аналогичных эпизодов.