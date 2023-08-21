Полмиллиона рублей "инвестировала" в мошенников жительница Брянска

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

На минувшей неделе доверчивые жители Брянщины пополнили счета онлайн-мошенников на 9,6 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на хитрые уловки попались 36 человек.

В числе потерпевших оказалась 44-летняя женщина из Бежицкого района областного центра. Неизвестный «сотрудник крупной организации» озвучил настолько заманчивое предложение, что отказаться от него не представлялось возможным. Тем более советы собеседника по поводу быстрого заработка на тот момент показались действенными.

Недолго думая, женщина последовала рекомендациям «эксперта» и решилась «инвестировать» в выгодный бизнес 463 тысячи рублей. Однако обещанной прибыли она не дождалась. После перечисления средств собеседник перестал реагировать на звонки. Вернуть деньги потерпевшая также не сумела.

Полиция выясняет обстоятельства этого и других аналогичных эпизодов.