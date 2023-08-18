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НовостиПроисшествия18 августа 2023 12:32

В Брянске бывшего гендиректора коммерческой организации обвиняют в даче взятки

Подозреваемого заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске бывшего генерального директора коммерческой организации обвиняют в даче взятки. 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Дача взятки должностному лицу лично в виде денег в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, генеральный директор, акционерного общества, чтобы избежать расходов на обеспечение безопасной эксплуатации полигонов по хранению и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Брянской области, а также ответственности за нарушения законодательства в сфере природопользования, с марта 2022 года по июнь 2023 года передал заместителю руководителя контролирующего государственного органа взятку в виде денег в сумме 310 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

Бывшего генерального директора задержали. Ему предъявили обвинение в даче взятки.

- По ходатайству следственного органа судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в Следственном комитете. - Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями заместителем руководителя контролирующего государственного органа находится в производстве следователя.