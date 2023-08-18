Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брасовском районе водитель легковушки ночью угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 17 августа около трех часов ночи на третьем километре дороги Украина-Погребы-Александроское. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал со стороны села Александроское в направлении деревни Погребы. Мужчина не справился с управлением, угодил в кювет и перевернулся.

- Водителя с множественными травмами госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции.