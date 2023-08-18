Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 8:12

В Брасовском районе водитель легковушки ночью угодил в кювет и опрокинулся

Мужчину госпитализировали с множественными травмами
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брасовском районе водитель легковушки ночью угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 17 августа около трех часов ночи на третьем километре дороги Украина-Погребы-Александроское. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал со стороны села Александроское в направлении деревни Погребы. Мужчина не справился с управлением, угодил в кювет и перевернулся.

- Водителя с множественными травмами госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции.