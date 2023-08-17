Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Под Брянском водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 16 августа около девяти часов утра на дороге Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Лада» ехал со стороны Клинцов в направлении Брянска. Мужчина не справился с управлением и угодил в кювет, где машина перевернулась.

- Водителя и его 77-летнюю пассажирку с тяжелыми травмами госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции.

Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина ехала на переднем пассажирском сиденье. Чтобы установить состояние опьянения, у водителя взяли кровь на анализ.