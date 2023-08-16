Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянске ищут 11-летнего Адриана Цветкова. Ребенок пропал в Фокинском районе города 16 августа во время прогулки. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в салатовые шорты. У ребенка несвязная речь. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Адриана Цветкова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянске нашли живым 53-летнего Николая Любошенко.