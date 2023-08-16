Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 12:56

В Брянске ищут 11-летнего Адриана Цветкова

Ребенок пропал 16 августа во время прогулки
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянске ищут 11-летнего Адриана Цветкова. Ребенок пропал в Фокинском районе города 16 августа во время прогулки. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в салатовые шорты. У ребенка несвязная речь. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Адриана Цветкова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянске нашли живым 53-летнего Николая Любошенко.